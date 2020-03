Météo - Temps mitigé pour la journée de la femme, à l'image du bilan de ses droits

Les femmes bénéficieront d'une météo mitigée à l'occasion de leur journée internationale. Durant les premières heures de la matinée dimanche, le temps pourrait encore être sec avec quelques éclaircies sur l'est du pays, mais une zone de pluie abordera rapidement l'ouest. Ensuite, la perturbation progressera vers l'est, les périodes de pluie touchant alors la majeure partie du territoire, avec risque de précipitations plus intenses l'après-midi, et éventuellement un coup de tonnerre.En fin d'après-midi, le ciel deviendra plus changeant sur l'ouest, avec parfois des éclaircies. Les maxima seront compris entre 5° et 8° en Ardenne, et entre 8° et 11° ailleurs. Le vent sera généralement assez fort à parfois fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 70 km/h en fin de journée. Dimanche soir, des pluies affecteront encore temporairement l'est du pays. Ailleurs, le temps deviendra plus sec sous un ciel changeant. Durant la nuit, la nébulosité deviendra variable partout, avec un risque de quelques averses localisées. Les minima seront compris entre 2° en Hautes Fagnes et 5° ou 6° à la Côte. Lundi, le ciel sera d'abord changeant avec, surtout sur le centre et l'est du pays, des averses localisées. En fin d'après-midi, les champs nuageux deviendront de plus en plus nombreux par l'ouest à l'approche d'une zone de pluie active. Les maxima seront compris entre 5° et 8° sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 8° et 10° ailleurs. Pour le reste de la semaine prochaine, le temps sera toujours variable, souvent venteux mais progressivement plus doux. (Belga)

