Météo - Temps sec et nuageux sous des températures douces

Le temps restera sec mardi, mais il fera souvent nuageux prévient l'Institut royal météorologique (IRM). En matinée et en soirée, quelques éclaircies, parfois larges dans l'ouest, seront toutefois possibles. Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes­ Fagnes et 11 ou 12°C sur l'ouest du pays. Le vent de sud­-ouest sera modéré dans la moitié nord-ouest et faible et variable dans la moitié sud­-est.Dans la soirée et la nuit, les éclaircies se développeront de plus en plus et le ciel finira par devenir peu nuageux à serein avant l'aube. Les minima seront compris entre -­3°C sur les hauteurs ardennaises et 3°C en Flandre. Le vent sera faible à modéré de sud à sud­-ouest. Mercredi, après dissipation de la grisaille matinale éventuelle, le temps sera d?abord ensoleillé. En cours de journée, la nébulosité augmentera progressivement surtout sur l?ouest et le centre du pays, mais il fera sec. Sur l?est, le soleil persistera jusqu?en fin de journée. Les températures seront comprises entre 10°C en Hautes­ Fagnes et 14°C en plaine. Le vent sera généralement modéré de sud­-ouest. Jeudi, la nébulosité sera d?abord très abondante avec quelques faibles précipitations par intermittence. Toutefois, en cours d?après­-midi, les éclaircies s?élargiront par l?ouest et s?étendront ensuite au reste du territoire. Le risque d?une faible averse se maintiendra toutefois localement. Les maxima seront compris entre 8°C en haute Ardenne et 13°C sur l?ouest, sous un vent modéré de sud­-ouest. (Belga)