Météo - Temps sec sous des températures toujours clémentes

Le temps sera sec, mercredi, avec des voiles d'altitude qui deviendront progressivement moins nombreux au fil des heures, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après-midi, quelques cumulus inoffensifs pourront aussi se développer par endroits. Les maxima se situeront entre 12°C en Hautes-Fagnes et 18°C en plaine, sous un vent modéré d'est à nord-est.Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein à peu nuageux. Les minima seront généralement compris entre 2°C en Hautes-Fagnes et 7 ou 8°C dans les grandes villes, sous un vent d'est à nord-est faible à modéré. Dans certaines vallées ardennaises à l'abri du vent, les températures pourront toutefois à nouveau légèrement plonger sous la barre du 0°C. Demain jeudi, le temps restera sec avec beaucoup de soleil en début de journée et des nuages cumuliformes se partageant le ciel avec des éclaircies par la suite. Les maxima seront compris entre 13°C en Hautes-Fagnes et 18°C en plaine. Le vent sera modéré d'est à nord-est. Vendredi, la nébulosité augmentera mais le temps restera sec en de nombreux endroits. Quelques gouttes ne seront toutefois pas exclues dans le nord et l'extrême ouest du pays. Les maxima se situeront entre 13 et 17°C, sous un vent modéré d'est à nord-est. (Belga)