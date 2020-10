Météo - Un ciel couvert vendredi matin avant un temps variable ce week-end

La journée de ce vendredi débutera dans la plupart des régions sous un ciel couvert, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les brumes et brouillards, présents à l'aube, se dissiperont progressivement. Sur les hauteurs de l'Ardenne, la visibilité restera toutefois réduite toute la journée par les nuages bas.En cours de journée vendredi, davantage d'éclaircies se développeront dans l'ouest et le centre du pays alors que les nuages resteront prédominants dans l'est où l'on prévoit même un peu de pluie par moments. En fin de journée, quelques averses localisées pourront également se produire ailleurs dans le pays. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés en Ardenne et de 15 à 17 degrés ailleurs. Durant la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité sera variable avec parfois de larges éclaircies. Quelques averses pourront encore se produire dans un premier temps. Ensuite, nous retrouverons un temps sec dans la plupart des régions. Les minima se situeront entre 8 degrés en haute Belgique et 11 ou 12 degrés en basse et moyenne Belgique. Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque de quelques averses. En Ardenne ainsi qu'à la côte, on prévoit un peu de pluie ou de bruine. Le vent sera modéré à assez fort, à la mer assez fort à fort, s'orientant du sud-ouest au sud, et avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Les maxima se situeront entre 11 et 17 degrés. Dimanche matin, une perturbation abordera l'ouest du pays avec des pluies modérées à localement abondantes. En cours de journée, elle transitera vers le centre et l'est tandis que quelques éclaircies et un temps plus sec reviendront par l'ouest. Les températures maximales varieront de 12 à 15 degrés. (Belga)

