Météo - Un ciel toujours bien chargé ce vendredi

Quelques éclaircies seront temporairement possibles dans l'ouest et le sud-ouest du pays vendredi matin mais le ciel se couvrira ensuite, selon les prévisions de l'IRM. Le temps sera très nuageux à couvert avec des averses ou des périodes de pluie, principalement dans la moitié nord-est. En Ardenne, il tombera encore de la neige. Les averses de pluie ou hivernales s'étendront depuis le nord vers les autres régions.En fin d'après-midi, le temps deviendra sec avec des éclaircies sur le nord. Les maxima ne dépasseront pas -1 degré sur les hauteurs ardennaises, +2 ou +3 degrés dans le centre et +4 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest, et au littoral modéré de nord-ouest. Vendredi soir, quelques averses (hivernales) pourront encore se produire dans l'ouest et le sud-ouest. Quelques dernières faibles chutes de neige seront également possibles sur le relief ardennais. Ailleurs, le temps deviendra sec avec des éclaircies. Les minima seront compris entre -1 et -6 degrés, avec donc des gelées au sol généralisées et le risque de formation de plaques de glace et de givre. (Belga)

