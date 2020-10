Météo - Un dimanche maussade, entre averses et nuages

Le temps sera variable ce dimanche, avec un ciel changeant et des averses parfois accompagnées de coups de tonnerre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront comprises entre 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 degrés en basse Belgique. Le vent, qui soufflera d'ouest au nord-ouest, sera modéré dans l'intérieur des terres et assez fort au littoral.Le risque d'averses persistera dans la soirée et la nuit, par ailleurs marquée par des bancs de brouillard, assez épais en Ardenne. Les minima varieront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes, 7 degrés dans le centre et 10 degrés au littoral, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest à ouest. Lundi, il fera plus sec et lumineux mais toujours assez frais avec des températures de l'ordre de 12 degrés. (Belga)

