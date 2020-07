Météo - Un soleil ardent attendu ce vendredi

Il fera très chaud et le temps sera ensoleillé ce vendredi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 30 degrés en Haute Ardenne et 35 degrés, voire un peu plus dans le sud­-ouest du pays. En fin d'après-midi, des nuages un peu plus nombreux pourraient dériver sur l'ouest du territoire belge. Le vent sera faible à modéré de secteur sud­-est.Vendredi soir et durant la nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux. Le risque de quelques averses (orageuses) depuis la France augmentera ensuite, surtout sur l'ouest et le sud­-ouest du pays. En fin de nuit, des nuages bas sont possibles sur l'extrême ouest. Le temps restera très doux avec des minima entre 17 degrés en Ardenne et 21 ou 22 degrés dans les grandes villes. Le vent sera faible à modéré de direction sud­-est, tournant vers l'ouest. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.