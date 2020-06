Météo - Un soleil gros comme un melon pour ce jeudi

C'est encore une belle journée inondée de soleil qui nous attend ce jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le courant de l'après-midi, quelques nuages cumuliformes seront toutefois possibles dans l'est du pays. Les maxima varieront entre 26 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 31 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré.Ce soir, les quelques nuages se dissiperont et nous profiterons d'une nuit sous les étoiles. Les minima oscilleront entre 12 degrés dans les vallées de l'Ardenne et 19 degrés dans les grandes villes. Vendredi, un creux thermique en provenance de la France devrait atteindre nos régions. Le temps sera d'abord assez ensoleillé avec parfois quelques nuages cumuliformes, et il fera encore plus chaud. Le thermomètre affichera jusqu'à 32 degrés. En cours d'après-midi, la nébulosité ainsi que le risque d'orages augmenteront depuis l'Hexagone. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-est. (Belga)