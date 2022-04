Météo - Un temps doux et ensoleillé au programme de ce jeudi

Le temps sera doux et ensoleillé avec par moments des voiles de nuages élevés et quelques rares cumulus l'après­-midi en Ardenne, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront 12 degrés en bord de mer, 14 degrés en haute Ardenne et 17 à 19 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré de nord­-est, le long du littoral parfois assez fort de nord à nord­-est l'après­-midi avec des pointes de 50 km/h.Ce jeudi soir, le ciel restera ensoleillé avec dissipation des petits cumulus. La nuit prochaine, des bancs de nuages élevés puis moyens envahiront progressivement la Belgique. Le temps restera sec avec des minima de 2 à 8 degrés. Vendredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Un peu de pluie ou quelques petites averses pourront se produire par endroits. Les maxima varieront entre 13 degrés en bord de mer et 18 degrés en Gaume. Le vent sera faible à modéré de nord à nord­est, le long du littoral parfois assez fort. Ce week-end, le ciel devrait être généralement dominé par les nuages et des petites averses ne seront pas à exclure. (Belga)

