Météo - Un temps généralement ensoleillé vendredi

Ce vendredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps deviendra généralement ensoleillé avec parfois quelques passages nuageux, surtout sur l'ouest et le nord du pays. Les maxima oscilleront entre 8 et 13 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera faible à modéré.Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les maxima seront compris entre 3 degrés en haute Ardenne à 7 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré d'est-sud-est, virant au sud à sud-est. (Belga)

