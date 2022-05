Météo - Un temps sec, alternant entre nuages et éclaircies

Ce mardi matin, les nuages seront nombreux sur la région côtière. Ils s'enfonceront ensuite dans l'intérieur des terres, avant de se disloquer progressivement. L'après-midi, les nuages alterneront avec des éclaircies parfois larges, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur le sud­-est du territoire, les nuages resteront plus nombreux, avec la possibilité de quelques ondées. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés sur les sommets de l'Ardenne ainsi qu'au littoral, et 18 ou 19 degrés dans le centre. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur nord à nord­-est.Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps sera calme. Le ciel restera partiellement nuageux sur le sud­-est du pays, mais il se dégagera sur les autres régions. Du brouillard pourrait se former par endroits. Les minima seront compris entre 1 et 9 degrés, sous un vent généralement faible qui soufflera de direction variable ou de secteur nord à nord­-est. Mercredi et les jours suivants, le temps restera le plus souvent sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux parfois plus nombreux. En début de week­-end, le risque d'averses pourra temporairement augmenter. Les températures resteront proches de 19 degrés dans le centre. (Belga)