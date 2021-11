Météo - Un temps sec en début de journée avant l'arrivée d'une zone de précipitations

Le temps sera généralement sec ce vendredi matin, mais avec assez bien de nuages moyens et élevés, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ce midi, une active zone de précipitations abordera notre territoire par la côte. Elle donnera lieu à de la pluie ou parfois à un peu de neige fondante sur l'ouest et le centre. Elle atteindra l'Ardenne en fin de journée, où elle conduira essentiellement à de la neige, avec une accumulation au sol au-dessus d'environ 400 m.Les maxima seront compris entre 1 degré sur les Hautes-Fagnes à 6 ou 7 degrés à la côte. Le vent reviendra au secteur sud-ouest et gagnera en intensité pour devenir souvent assez fort avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Dans la soirée ce vendredi, les chutes de neige se poursuivront en Ardenne, avec une accumulation significative au sol au-dessus de 300 ou 400 m. Ailleurs, il s'agira d'averses de pluie, de grésil ou de neige fondante. Un coup de tonnerre n'est pas exclu au littoral. En seconde partie de nuit, une accalmie devrait intervenir par l'ouest avec des ouvertures temporairement plus larges. Les minima se situeront autour de +4 degrés à la côte et entre -3 et +3 degrés ailleurs. Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec de régulières averses. Sur l'ouest, il s'agira d'averses de pluie ou de pluie et neige mêlées. Sur le centre, il s'agira de pluie ou de neige fondante. En Ardenne, ce sera de la neige avec une accumulation possible de quelques centimètres supplémentaires, principalement au-dessus de 500 m. Notons qu'il n'est pas exclu que les sols blanchissent temporairement à plus basse altitude. Les températures maximales seront comprises entre 0 ou 1 degré sur le relief ardennais, entre 2 et 5 degrés dans le centre, et entre 6 et 7 degrés dans l'extrême ouest. Dimanche, le temps restera variable avec régulièrement des averses. Il s'agira de neige en haute Ardenne, de pluie en basse Belgique et de pluie ou neige fondante en moyenne Belgique. Au littoral, ces averses pourront être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés sur l'ouest. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.