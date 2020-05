Météo - Un temps sec et ensoleillé

Le temps restera sec dimanche. Le ciel sera le plus souvent ensoleillé l'avant-midi avec de rares passages nuageux. Des cumulus se développeront l'après-midi mais le soleil brillera dans la région côtière et sur le sud-est du pays. Les températures atteindront 14 ou 15 degrés le long du littoral et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, à par endroits 20 degrés dans le centre du pays. Le vent d'ouest à nord- ouest sera faible, localement devenant parfois modéré, indique dimanche l'IRM.Dimanche soir, la nébulosité sera un peu plus importante sur le centre du pays alors que le ciel sera généralement peu nuageux sur l'ouest et le sud-est. La nuit prochaine, le ciel sera dégagé à peu nuageux sur tout le pays. Les minima varieront entre 2 et 10 degrés et le vent sera faible de directions variables. Sur l'ouest du pays, le vent s'orientera au sud- ouest et deviendra modéré. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.