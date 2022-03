Météo - Un temps sec mais froid pour commencer la semaine

Le temps restera sec lundi avec des maxima compris entre 2 degrés en Haute Ardenne et 5 ou 6 voire localement 7 degrés dans le centre, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. La sensation de froid sera renforcée par un vent piquant, soufflant de nord-est à est.Ce lundi matin, quelques champs nuageux pourront être présents par endroits puis en journée, le ciel deviendra serein. Cette nuit, il y aura à nouveau du gel généralisé avec des minima qui seront compris entre -4 degrés par endroits en haute Ardenne à -1 degré à la côte. Mardi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec des maxima de 5 à 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 8 à 10 degrés ailleurs. Les nuits resteront toutefois froides avec des gelées répandues. (Belga)