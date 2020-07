Météo - Un vendredi nuageux avec des averses attendues sur l'ensemble du pays

Le ciel sera partiellement nuageux à très nuageux avec, dès la matinée, des averses sur une large moitié ouest du pays. L'après-midi, ces averses concerneront l'ensemble du pays, mais il fera progressivement plus sec sur l'ouest avec davantage d'éclaircies, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront comprises entre 19°C, dans les Hautes-Fagnes, et 23°C ailleurs.Il y aura encore des averses sur la moitié est du pays en cours de soirée alors que le temps deviendra sec mais restera partiellement nuageux ailleurs. Le ciel se dégagera ensuite durant la nuit et le mercure sera compris entre 10 et 15°C. Samedi, la nébulosité augmentera rapidement depuis l'ouest et il fera partout très nuageux avec d'abord de faibles pluies ou de la bruine par intermittence. Les maxima oscilleront entre 20°C en Hautes-Fagnes et localement 25°C. Dimanche, quelques périodes de pluie ou d'averses seront encore possibles sur le centre et l'est, alors qu'il fera déjà sec sur l'ouest. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies. L'une ou l'autre averse restera toutefois possible. Le thermomètre devrait afficher jusqu'à 22°C dans le centre du pays. Nuages et averses devraient encore rythmer le début de semaine prochaine avec des températures qui avoisineront les 20 à 25°C lundi. En revanche, le mercure pourrait grimper jusqu'à 30°C en Campine mardi avec toujours un ciel nuageux. (Belga)

