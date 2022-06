Météo - Un week-end nébuleux voire orageux par endroits

Le ciel sera nuageux en de nombreux endroits avec, sur le nord-ouest, encore temporairement un peu de pluie ci et là samedi matin. Plus tard dans la journée, des périodes ensoleillées se partageront le ciel avec des nuages cumuliformes et des voiles d'altitude, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera dans l'ensemble sec, mais le risque d'une averse (orageuse) ne peut être exclu durant l'après-midi en Ardenne.Les maxima oscilleront entre 19 ou 20°C en bord de mer et localement 28°C dans l'intérieur. Le vent sera le plus souvent modéré de nord-est, et en Ardenne faible à modéré d'est ou de direction variable. Au littoral, une brise de mer assez fort à fort de nord-nord-est s'établira en cours de journée. Ce soir et cette nuit, le temps sera lourd et une série d'averses et d'orages traversera le pays depuis la France. Ces orages pourront être assez violents par endroits avec beaucoup de pluie en très peu de temps. Les minima seront compris entre 14 et 18°C. Le vent sera faible à modéré de secteur est ou de directions variées. Dimanche, une perturbation traversera le pays du sud vers le nord. La nébulosité sera variable à abondante avec des averses et des orages. Le risque semble plus prononcé sur l'est du pays. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest avec davantage d'éclaircies. Les températures maximales varieront de 18 à 24°C. Le vent sera d'abord faible à modéré sans direction précise. Il deviendra modéré et s'orientera au secteur ouest en cours d'après-midi. (Belga)