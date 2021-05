Météo - Un week-end pluvieux en perspective pour la réouverture des terrasses

Le temps sera d'abord sec, samedi, avec encore quelques éventuelles éclaircies sur l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, le ciel finira rapidement par se couvrir et une zone de pluie envahira la Belgique depuis la frontière française. L'essentiel des précipitations est attendu sur l'ouest du pays.Dans le centre du pays, les quantités de précipitations seront limitées et, dans les provinces de Liège et du Luxembourg, il ne s'agira vraisemblablement que de quelques gouttes par endroits. Dans le courant de l'après-midi, nous retrouverons un temps sec depuis le sud-ouest avec des périodes ensoleillées. Seule une averse résiduelle pourrait encore se manifester, principalement dans l'ouest. Si les températures sont encore assez fraîches à la mi-journée, elles progresseront sensiblement les heures suivantes. Les maxima, par endroits atteints en soirée, se situeront entre 13°C en Hautes-Fagnes et 18°C dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré à localement assez fort de secteur sud. Les rafales pourront atteindre 40 à 60km/h. Ce soir et cette nuit, il fera assez doux avec des minima de 7 à 13°C. Le temps sera sec et les éclaircies larges. Vers l'aube, davantage de nuages feront leur apparition sur l'ouest du pays, éventuellement accompagnés des premières averses. Le vent sera généralement modéré de secteur sud. Dimanche, la nébulosité sera d'abord variable dans le nord-ouest du pays où des averses (orageuses) pourraient déjà se produire. Ensuite, le temps deviendra sur l'ensemble des régions généralement sec et ensoleillé malgré des champs de nuages moyens. En fin de journée, des averses éventuellement orageuses sont à nouveau prévues sur l'ouest du pays, avant de toucher le reste du pays durant la nuit de dimanche à lundi. Il fera chaud avec des maxima de 21 à 23°C en haute Ardenne ainsi qu'au littoral, et de 23 à 26°C ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud, avec des rafales jusqu'à 50 voire 60km/h. (Belga)

