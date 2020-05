Météo - Une fête des mères couverte et pluvieuse

C'est sous un ciel variable à très nuageux que les Belges pourront timidement se retrouver, en très petit comité, pour la Fête des mères dimanche. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit de fortes pluies et des averses orageuses, qui pourront donner lieu à beaucoup de précipitations en peu de temps localement, principalement au centre et au sud est.Au nord-ouest, les averses resteront plus locales et le temps généralement sec. Les maxima oscilleront entre 15°C à la Côte et 22°C à l'est. Le vent sera faible, de direction variable, et deviendra assez fort de nord à nord-est au littoral, où des rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h. En soirée, la nébulosité sera variable et des averses orageuses pourront encore survenir, surtout au sud-est. Les nuages s'accentueront encore la nuit, avec de la pluie par intermittence. Les précipitations pourront prendre la forme de neige fondante en fin de nuit sur les hauteurs ardennaises. Les minima varieront entre 1°C en Hautes Fagnes et 8°C à la mer. Au littoral toujours, des rafales pourront atteindre jusque 75, voire 80 km/h. Et c'est encore sous les nuages que commencera la semaine, du moins à l'est et au sud-est du pays. Quelques faibles pluies ou un peu de neige fondante ne sont pas exclues. Il fera aussi plus frais: les maxima atteindront 9°C en Hautes Fagnes et 13°C sur le centre. (Belga)