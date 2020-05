Météo - Une journée ensoleillée et jusqu'à 22 degrés ce jeudi

Le temps sera encore beau et lumineux ce jeudi avec des températures comprises entre 16°C en Hautes-Fagnes, 18°C à la côte et 22°C dans le centre, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera modéré, devenant assez fort au littoral, de nord-est ou nord-nord-est.Jeudi soir, quelques champs nuageux pourraient garnir le ciel depuis les Pays-Bas. Le ciel redeviendra plus serein. Les minima seront compris entre 5 et 9°C. Vendredi, le soleil sera toujours généreux avec des températures assez similaires à celles de jeudi avec un thermomètre qui affichera 17 ou 18°C à la côte, 18 ou 19°C en Hautes-Fagnes et jusqu'à 23°C dans le centre. Le soleil sera encore omniprésent ce week-end. Samedi, il fera d'abord ensoleillé partout avant que quelques nuages n'arrivent depuis l'Allemagne sur le centre et l'est du pays, mais le temps restera sec. Les températures oscilleront entre 18°C en Haute Ardenne et 24°C dans le centre. Quelques voiles d'altitude seront possibles dimanche mais le soleil sera encore très présent avec des températures similaires à la journée de samedi. Pour le lundi de la Pentecôte, le temps sera toujours aussi ensoleillé avec un thermomètre qui pourrait afficher jusqu'à 26°C dans le centre. Le mercure grimpera encore pour les jours suivants où l'IRM annonce jusqu'à 28°C mardi. (Belga)