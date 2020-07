Météo - Une météo pluvieuse pour entamer le mois de juillet et les vacances

Les pluies seront abondantes ce mercredi matin matin en basse et moyenne Belgique alors que de faibles précipitations atteindront progressivement la haute Belgique, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, ces pluies ou averses se décaleront vers le sud et l'est avec un risque d'orages par endroits. Il fera progressivement plus sec sur l'ouest avec quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 20°C à la mer ou en Hautes-Fagnes et 24°C dans l'extrême sud du pays. Les rafales de vent pourraient atteindre 60 km/h en Ardenne et 50 km/h au littoral.Durant la nuit de mercredi à jeudi la zone de précipitations quittera le pays par le sud-est, laissant la place à un temps généralement sec, avec temporairement quelques larges éclaircies. Les nuages seront ensuite à nouveau plus nombreux avec le risque d'une averse surtout sur la moitié est. Les minima seront compris entre 10°C en Hautes-Fagnes et 15°C sur le centre, sous un vent généralement modéré. Jeudi, le vent sera encore très nuageux avec quelques averses locales, surtout sur la moitié sud-est du pays. Les températures seront comprises entre 16 et 19°C en Ardenne et entre 19 et 22°C ailleurs. Vendredi, quelques ondées seront encore possibles dans l'intérieur du pays et le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le mercure pourrait afficher jusqu'à 22°C. Ce week-end, le temps devrait rester variable, avec des précipitations ponctuelles et une nébulosité abondante à variable. Les températures devraient être comprises entre 19 et 24°C. (Belga)