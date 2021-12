Météo - Une zone de pluie traversera la Belgique dimanche

Le temps sera généralement gris dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une zone de pluie plutôt faible traversera très lentement la Belgique à partir du sud­-ouest, atteignant le centre du pays à la mi-journée et le nord-est en cours d'après-midi.Les maxima seront compris entre 3°C en Hautes­ Fagnes et sur l'extrême nord et 8°C dans le sud­-ouest. Comme les températures pourraient temporairement rester légèrement négatives sur le nord du pays, les parties de la chaussée encore mouillées pourraient geler et donner lieu à la formation de plaques de glace, avertit l'IRM. Une alerte aux conditions glissantes a donc été émise pour les provinces d'Anvers et du Limbourg entre 05h00 et 08h00. Lundi, le temps sera dans l'ensemble très nuageux mais sec jusqu'à la mi­-journée. Une zone de pluie envahira progressivement le territoire depuis la frontière française durant l'après­-midi. Les maxima se situeront entre 5°C en Haute Ardenne et 10°C par endroits en Flandre. (Belga)