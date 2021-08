Météo - Vent et averses au menu dominical

Le temps restera marqué ce dimanche par des vents soutenus et des averses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).Les averses seront faibles et localisées en première partie de journée mais s'intensifieront dans l'après-midi, surtout sur l'est du pays où un coup de tonnerre sera même possible. Les maxima seront compris entre 15 ou 16°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 ou 20°C. Le vent de sud-ouest sera modéré, et souvent assez fort sur l'ouest, avec des rafales de 50 à 65 km/h, voire davantage sous les averses les plus fortes. Au littoral, le vent sera assez fort à fort. Dimanche soir, la tendance aux averses diminuera avec temporairement davantage d'éclaircies. Les minima durant la nuit se situeront entre 8 et 14°C, sous un vent de sud-ouest modéré, et au littoral d'abord encore assez fort, revenant au secteur sud-sud-ouest. Lundi, le temps sera partiellement à très nuageux avec des pluies ou averses depuis l'ouest, pouvant s'accompagner d'un coup de tonnerre. Les maxima, assez frais, oscilleront autour de 20°C dans le centre du pays. Il faudra attendre mercredi pour qu'une hausse de pression stabilise graduellement l'atmosphère. (Belga)