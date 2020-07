Meunier confirme à Castagne qu'il ne jouera pas la Ligue des Champions avec le PSG

Thomas Meunier, qui a quitté le Paris Saint-Germain pour Dortmund, ne jouera pas la phase finale de la Ligue des Champions avec son ancien employeur. Il l'a confirmé en répondant à un tweet de Timothy Castagne, son équipier chez les Diables Rouges.Vendredi, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a réservé une affiche entre l'Atalanta, le club de Timothy Castagne, et le Paris Saint-Germain. Après le tirage, Castagne avait écrit un tweet en mentionnant Thomas Meunier. "Dis, on va se louper alors?", a écrit Castagne. 'Avec tristesse...", a répondu Meunier. Il y a deux semaines, Hans-Joachim Watzke, CEO du Borussia Dortmund, avait déclaré que Meunier pourrait encore jouer la phase finale de la C1 avec le PSG, son ancien club. Le nouvel équipier de Thorgan Hazard et Axel Witsel a donc choisi de ne pas perturber la préparation de la future saison avec son nouveau club. En fin de contrat au PSG, Meunier avait signé un contrat de quatre ans avec Dortmund le 25 juin dernier. (Belga)