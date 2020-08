Meurtre d'Ilse Uyttersprot: Le suspect placé sous mandat d'arrêt

L'homme suspecté d'avoir tué l'échevine et ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction pour assassinat, a confirmé mercredi le parquet de Flandre orientale.L'homme s'est rendu mardi matin à la police locale en annonçant qu'il avait tué la femme de 53 ans. La police a retrouvé ensuite le corps sans vie de l'ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot (CD&V), tuée dans des circonstances suspectes dans une habitation de la Meuleschettestraat. Le laboratoire, le juge d'instruction, le parquet et le parquet général sont descendus sur les lieux, ainsi que la police judiciaire fédérale (PJF) qui mène l'enquête. Le suspect, né en 1971, a été interpellé mardi et a été entendu par la PJF. Mercredi, après quelques heures d'interrogatoire, le juge d'instruction a décidé de placer l'homme sous mandat d'arrêt. (Belga)