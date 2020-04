Mexique: au moins 19 morts dans des affrontements entre gangs rivaux

Des affrontements entre gangs rivaux au Mexique ont fait au moins 19 morts dans l'Etat de Chihuahua (nord), ont indiqué samedi les autorités locales."Le procureur général de l'Etat, en collaboration avec le bureau de la sécurité publique et l'armée mexicaine, a lancé une opération pour retrouver les groupes armés qui ont organisé un affrontement qui a fait 19 morts hier (vendredi) dans la ville de Madera", ont déclaré les autorités locales. Selon de premières informations, le carnage s'est produit vers 19 heures vendredi (03h00 à Bruxelles samedi) alors que des tueurs à gages présumés du groupe Gente Nueva, membre du cartel de Sinaloa, circulaient sur un chemin de terre à Madera. Ces derniers ont été pris en embuscade par des hommes du groupe opposé La Linea, avec le cartel Juarez. Sur le site, les corps de 19 personnes ont été retrouvés. Dix-neuf armes à feu, deux grenades et deux véhicules ont été saisis. Selon le gouvernement mexicain, le cartel de La Linea est responsable du massacre de neuf mormons mexicano-américains en novembre dernier, alors qu'ils circulaient sur une route rurale reliant les Etats de Sonora et de Chihuahua, à la frontière des Etats-Unis. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.