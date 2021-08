Mexique: au moins cinq morts lors d'un incendie sur une plateforme pétrolière

Un incendie sur une plateforme pétrolière au large des côtes du Mexique a fait au moins cinq morts et six blessés, tandis que deux personnes sont portées disparues, a annoncé lundi l'entreprise publique Pemex.L'accident est survenu dimanche à la suite de travaux de maintenance sur la plateforme installée dans la baie de Campeche, dans le sud du golfe du Mexique. "Les recherches pour retrouver les personnes disparues sont en cours", a indiqué le directeur de la compagnie d'Etat Petroleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, lors d'une conférence de presse, précisant qu'un des blessés se trouvait dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, qui a été maîtrisé une heure après son déclenchement. Cet accident, survenu sur une plateforme productrice d'énergie pour les opérations d'extraction de pétrole, a entraîné la suspension provisoire de 125. puits de forage, a ajouté M. Romero. Il survient alors que la compagnie d'Etat doit augmenter ses investissements pour inverser une baisse prolongée de sa production, passée d'une moyenne de 3,4 millions de barils par jour en 2004 à 1,7 million aujourd'hui. En 2020, la société a perdu quelque 23 milliards de dollars après avoir traversé, selon elle, "la pire crise de son histoire" en raison de la pandémie. Au deuxième trimestre 2021, Pemex a cependant réalisé un bénéfice de 14.364 milliards de pesos (612 millions d'euros) grâce à une augmentation des ventes nationales et internationales, selon son rapport financier publié mercredi. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.