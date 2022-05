Les scientifiques Michaël Gillon et Veerle Rots remportent respectivement les prix Francqui 2021 et 2022, a annoncé le Palais royal mercredi via un communiqué de presse. Le prix Francqui récompense tous les ans une personne du monde scientifique ayant apporté une contribution à la science qui fait rayonner le prestige belge.Le Dr. Michaël Gillon, astrophysicien de l'Université de Liège est le lauréat du prix Francqui 2021. Ce sont ses recherches en exoplanétologie et en astrobiologie qui ont été primées dans le domaine des sciences exactes. Sa conception de deux réseaux de télescopes robotiques - TRAPPIST et SPECULOOS - a permis de découvrir sept exoplanètes potentiellement habitables. Le Dr. Gillon a découvert que des planètes de la même taille et de la même masse que la Terre pouvaient graviter autour d'étoiles ultra froides. La professeure Veerle Rots de l'Université de Liège remporte l'édition 2022. Son travail a fait progresser le domaine des sciences humaines. Son analyse de vestiges matériels vieux de 250.000 ans était ciblée sur l'utilisation d'outils en pierre au Paléolithique. Ses découvertes amènent un nouvel angle de vue sur l'évolution de l'humanité, à travers le mode de vie et de travail des premiers êtres humains. Ce prix lui permettra de recevoir 250.000 euros pour poursuivre ses recherches. Les deux lauréats recevront leur médaille au Palais des Académies à Bruxelles le 1er juin prochain, des mains du roi Philippe. La remise de prix de l'an passé avait été annulée à cause de la crise du Covid-19. (Belga)