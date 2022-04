Michael Somers et Nina Lauwaert conservent leur titre à Anvers

Tenants du titre, Michael Somers et Nina Lauwaert ont remporté dimanche les 10 Miles d'Anvers, le plus grand événement de course à pied du pays avec 30.000 participants.Bien qu'il ait collectionné, entre autres, une cinquième place aux Championnats d'Europe de cross-country et une finale aux Mondiaux en salle, Somers n'a pas eu la vie facile avec Nicolaï Saké, qui a craqué dans les derniers kilomètres. Somers a gagné en 48:48, devant Saké (49:13) et Angelo Vandecasteele (50:21). Dans la course féminine, Lauwaert, qui était de nouveau une classe au-dessus, a terminé en 57:24 avec une demi-minute d'avance sur Kim Geypen (57:54) et Victoria Warpy (59:00). (Belga)