Michael Vanthourenhout reçoit la victoire en cadeau d'Eli Iserbyt à Saint-Nicolas

Michael Vanthourenhout a remporté le Waaslandcross, dernière manche de l'Ethias Cross, samedi à Saint-Nicolas. Le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal a reçu la victoire en cadeau de son équipier Eli Iserbyt. Laurens Sweeck, lui aussi pensionnaire de la formation Pauwels Sauzen-Bingoal prend lui la troisième place.Esseulés en tête dans le troisième tour, Vanthourenhout et Iserbyt se sont présentés à deux dans la dernière ligne droite vers l'arrivée. Iserbyt a alors laissé le champ libre à son équipier, qui décroche sa quatrième victoire de la saison après la manche de Coupe du monde à Namur, le Berencross de Meulebeke et le Brussels Universities Cyclocross. "C'est un très beau geste de la part d'Iserbyt", a confié Vanthourenhout après la course. "J'ai souvent travaillé pour lui cette saison et c'est beau qu'il m'offre cette victoire en retour. Dimanche, nous pouvons peut-être travailler pour Laurens Sweeck à Oostmalle." (Belga)