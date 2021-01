Michel Barnier devient conseiller spécial d'Ursula von der Leyen pour le Royaume-Uni

Le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, le Français Michel Barnier (70 ans), deviendra le 1er février prochain conseiller spécial auprès de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, concernant la mise en oeuvre de l'accord de retrait et la finalisation de l'accord post-Brexit, a annoncé mardi l'exécutif européen.Un nouvel organe a aussi été mis sur pied au sein de la Commission: le Service des accords UE-Royaume-Uni (UKS) succédera le 1er mars à la Task force sur les relations avec le Royaume-Uni (UKTF). Le mandat et la durée de ce service seront réévalués régulièrement. Quant au vice-président de la Commission Maros Sefcovic, il a été désigné pour co-présider et représenter l'UE au sein du Conseil de partenariat conjoint, l'organe institué par l'UE et le Royaume-Uni pour veiller à la bonne application et interprétation de l'accord. (Belga)