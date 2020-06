Michel Preud'homme a investi dans le stade du Standard

Michel Preud'homme a également investi dans le projet de rénovation du stade du Standard de Liège. L'entraîneur des 'Rouches' l'a confié vendredi dans une interview publiée sur le site du club. "Je crois en ce projet immobilier", a-t-il déclaré.Les noms de deux anciens joueurs du club, Marouane Fellaini et Axel Witsel, avaient déjà été cités parmi les investisseurs de l'Immobilière Standard de Liège, créée par le président Bruno Venanzi pour racheter le stade en vue de travaux de rénovation du stade de Sclessin. "Il y a un certain temps que c'est sorti pour Marouane et Axel, je trouve ça formidable", a expliqué Preud'homme. "Je crois en ce projet immobilier. Oui, j'ai aussi investi dans ce projet immobilier", a poursuivi l'entraîneur. "Chacun l'a fait en fonction de ses possibilités, elles ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde. Mais je crois que ceux qui le font, c'est parce qu'ils veulent le bien du club. Ce n'était pas toujours possible aussi, pour les anciens joueurs de le faire, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour le faire. Notre génération est un peu plus gâtée par rapport à la génération de Christian Piot ou celle d'avant de Jean Nicolay. Nous avons quand même pu gagner un peu d'argent. C'est vrai qu'on fait des investissements, mais on peut faire des investissements qui nous tiennent à cœur aussi." Dans la vidéo publiée vendredi, Preud'homme n'a pas donné d'information concernant son avenir à la tête du club liégeois, dont il est également vice-président, directeur sportif et administrateur. L'interview se composera d'une deuxième partie, a précisé le club. (Belga)