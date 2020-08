Migrants: la maire de Calais demande à Boris Johnson de "se calmer"

La maire LR de Calais Natacha Bouchart a demandé jeudi au Premier ministre britannique Boris Johnson de "se calmer" et de "changer d'urgence" ses méthodes d'accueil des migrants, responsables selon elle d'un "appel d'air" vers le Royaume-Uni."Moi, je considère que les propos de Boris Johnson, c'est de la provocation, et je le dis clairement, c'est une déclaration de guerre maritime puisqu'il est hors de question que les navires de l'armée entravent en fait les eaux territoriales (françaises) et en plus, techniquement, c'est impossible", a-t-elle déclaré à l'AFPTV. "Si les migrants veulent passer, c'est parce que les Britanniques eux-mêmes créent l'appel d'air. Ils créent l'appel d'air puisqu'ils n'ont en fait rien touché de leur législation depuis vingt ans, donc depuis le centre de Sangatte", a-t-elle estimé. "Donc j'interpelle Boris Johnson en disant +vous vous calmez d'urgence, changez d'urgence vos méthodes de faire et d'accueil des migrants. Et j'interpelle Gérald Darmanin (le ministre de l'Intérieur) en disant +ne cédez pas, ne cédez pas puisque les Britanniques ne savent pas négocier, il n'y a qu'en bras de fer qu'on est capable de pouvoir obtenir quelque chose+", a-t-elle encore ajouté. Un plan de lutte contre les traversées maritimes illégales, élaboré en concertation avec les autorités britanniques, est en cours de finalisation pour renforcer les moyens de contrôle sur les côtes et en amont des principaux points de passage. Le gouvernement britannique a chargé dimanche un ancien de la Royal Marine de rendre "impraticables" les traversées illégales de la Manche. Boris Johnson a dénoncé lundi comme "stupide, dangereux et criminel" de vouloir traverser illégalement la Manche vers le Royaume-Uni. Les tentatives de traversées se sont multipliées récemment, profitant notamment de conditions météorologiques favorables. (Belga)

