Migrants mineurs: ouverture du procès d'Eric Zemmour pour provocation à la haine

Le procès du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, jugé pour des propos controversés tenus l'an dernier à la télévision sur les mineurs migrants isolés, s'est ouvert en son absence mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Paris.Le candidat putatif à l'élection présidentielle ne s'est pas présenté à l'audience "afin d'éviter que l'enceinte judiciaire ne se transforme en studio de télé d'information en continu", avait indiqué la veille son avocat, Me Olivier Pardo. Une vingtaine de jeunes partisans de l'association qui le soutient, "Génération Z", se sont rassemblés devant le tribunal et ont brièvement déployé un drapeau français, a constaté un journaliste de l'AFP. "Le tribunal sera particulièrement vigilant à la sérénité des débats", a prévenu la présidente du tribunal à l'ouverture de l'audience. Habitué des sorties controversées et des procédures judiciaires, Éric Zemmour a cette fois été cité à comparaître par le parquet pour complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale, pour des propos tenus sur Cnews le 29 septembre 2020. Lors d'un débat de l'émission "Face à l'info" sur les mineurs isolés après un attentat devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, le chroniqueur avait déclaré: "ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent". Sa défense estime que M. Zemmour n'a fait que "redire avec des mots différents" les inquiétudes exprimées par les autorités sur la délinquance liée aux mineurs non accompagnés. L'audience aurait dû se tenir le 8 septembre mais a été renvoyée en raison du grand nombre de parties civiles. Une trentaine d'entre elles se sont constituées, dont les associations SOS Racisme, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et la Maison des Potes, ainsi qu'une vingtaine de conseils départementaux, les mineurs non accompagnés étant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, gérée par les départements. Éric Zemmour, 63 ans, avait été contraint à la mi-septembre de quitter l'émission quotidienne phare de Cnews à cause de ses ambitions présidentielles pour 2022. Il ne s'est encore pas déclaré candidat. Mais selon des sources proches du polémiste, il devrait le faire avant un premier meeting de campagne envisagé début décembre.