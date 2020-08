Miguel Oliveira s'adjuge sur le fil le Grand Prix de Styrie

Le Portugais Miguel Oliveira (KTM-Tech 3) a remporté le Grand Prix de Styrie, cinquième manche du championnat du monde de MotoGP, dimanche, sur le circuit de Spielberg, en Autriche. Oliveira a dépassé dans le dernier virage l'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac) et l'Espagnol Pol Espargaro (KTM-Tech 3).La course a été interrompue après la chute de l'Espagnol Maverick Vinales à 12 tours de la fin. Pour une raison inconnue, Vinales a été désarçonné de sa Yamaha, qui est partie s'encastrer dans les structures gonflables de sécurité avant de prendre feu. L'Espagnol Joan Mir (Suzuki) menait au moment de l'interruption devant l'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac). Les deux hommes s'inversaient leur place après le nouveau départ. Mais ils étaient tous les deux dépassés par Pol Espargaro (KTM). Dans le dernier virage, le Portugais Miguel Oliveira (KTM-Tech 3) profitait de la lutte entre Miller et Espargaro pour s'emparer de la première place et décrocher la victoire, la première de sa carrière en MotoGP. Miller se classait deuxième, devant Espargaro et Mir. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), 13e, conserve la tête du championat avec trois points d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), 5e. La prochaine épreuve, le Grand Prix de Saint-Marin et de Rimini, aura lieu à Misano le 13 septembre. (Belga)