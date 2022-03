Milan-Sanremo - Caleb Ewan leader de l'équipe Lotto Soudal sur la Primavera

Le sprinteur australien Caleb Ewan emmènera l'équipe Lotto Soudal sur les routes de Milan-Sanremo, premier Monument cycliste de la saison. Samedi, le peloton effectuera 293 kilomètres entre Milan et Sanremo, où le successeur de Jasper Stuyven sera connu.Ewan, 27 ans, a déjà levé les bras à trois reprises cette saison en remportant des étapes du Tour d'Arabie saoudite, du Tour des Alpes Maritimes et du Var et de Tirreno-Adriatico. Monté à deux reprises sur la deuxième marche du podium de la Classicissima, en 2018 derrière Vincenzo Nibali et en 2021 derrière Stuyven, Ewan a désormais l'ambition d'inscrire son nom au palmarès de la classique italienne. Philippe Gilbert sera aussi au départ du seul Monument qui ne figure pas à son impressionnant palmarès alors qu'il dispute sa dernière saison chez les professionnels. Le Remoucastrien de 39 ans ne semble toutefois pas en mesure de pouvoir combler ce manque. Il n'a pas encore signé le moindre top 10 en 2022 et a abandonné dimanche lors de la dernière étape de Paris-Nice. La formation belge sera complétée par Florian Vermeersch, 2e du dernier Paris-Roubaix, Maxim Van Gils, Frederik Frison, l'Australien Harry Sweeny et l'Allemand Roger Kluge. (Belga)