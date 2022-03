Milan-Turin: AG2R Citroën avec Greg Van Avermaet et Gijs Van Hoecke au départ

Greg Van Avermaet sera le leader d'AG2R Citroën sur Milan-Turin (1.Pro) mercredi. Gijs Van Hoecke fait également partie de la sélection dévoilée lundi par l'équipe WorldTour française.Van Avermaet, 36 ans, et Van Hoecke, 30 ans, seront entourés du Français Benoit Cosnefroy, l'Italien Andrea Vendrame, le Luxembourgeois Bob Jungels et le Suisse Michael Schär. "Le parcours a changé et nous avons de bonnes cartes dans l'équipe pour faire un résultat", a reconnu Van Hoecke, cité dans le communiqué. "Je vais voir ce que je peux faire pour aider. Ce sont des courses que j'aime bien, c'est toujours spécial de courir là-bas." Troisième du Circuit Het Nieuwblad fin février, Van Avermaet poursuivra lui sa préparation pour les classiques flandriennes après ses participations aux Strade Bianche et Tirreno-Adriatico. (Belga)