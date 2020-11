Minute de silence pour Maradona en Ligue des champions et en Europa League

Une minute de silence sera observée mercredi et jeudi en Ligue des champions et en Europa League en hommage à Diego Maradona, a indiqué mercedi l'UEFA (Union européenne de football).Diego Maradona est décédé mercredi à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Légende du football argentin, il avait été opéré début novembre d'un hématome sous-dural à la tête. Opéré avec succès, le champion du monde 1986 avait quitté l'hôpital le 11 novembre dernier. Diego Maradona avait été hospitalisé pour de l'anémie et de la déshydratation le 2 novembre à La Plata, une ville située à 60 km de Buenos Aires et dont il entraîne le club local. Un scanner avait alors révélé la présence d'un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Cela avait entraîné son transfert dans une clinique privée d'Olivos où il a été opéré le lendemain avec succès. (Belga)