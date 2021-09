Miralem Pjanic (Barcelone) prêté à Besiktas

Miralem Pjanic a été prêté pour une saison par le FC Barcelone à Besiktas, ont annoncé jeudi soir les deux clubs.Le milieu de terrain bosnien évoluait depuis l'an dernier à Barcelone, après quatre saisons passées à la Juventus. Il n'a pas réussi à s'imposer en Catalogne, disputant 19 rencontres de championnat et huit de Ligue des Champions. Formé au FC Schifflange (Luxembourg) et à Metz (France), Pjanic a également porté les maillots de Lyon et de l'AS Rome. Il compte 101 présences et 15 buts en équipe nationale. A Besiktas, Pjanic aura notamment pour équipier Michy Batshuayi, prêté par Chelsea. Champions en titre, les Aigles Noirs occupent la troisième place du championnat avec 7 points en trois rencontres. (Belga)