Mission économique à Londres - "Venez comme vous êtes", Bruxelles se vend comme destination touristique

"A Bruxelles, nous vous défions d'être vous-mêmes", a lancé mardi soir le secrétaire d'État bruxellois au Commerce extérieur Pascal Smet, dans une opération séduction auprès des Britanniques lors de la mission économique princière menée à Londres. Bruxelles veut s'afficher comme une destination touristique, affirmant être "plus que la capitale de l'Europe"."Nous n'avons jamais dit que nous étions parfaits", a d'emblée déclaré M. Smet, soulignant que la perfection pouvait avoir un caractère ennuyeux. "Bruxelles n'est pas conformiste et est indépendante", a-t-il poursuivi. Pour faire venir les Britanniques dans la capitale belge, le secrétaire d'Etat a misé sur l'attrait pour une ville cosmopolite où l'on peut être ce que l'on veut. "Vous pouvez parler la langue que vous voulez, faire ce que vous voulez", a-t-il promu. Au-delà de cet aspect marketing, Pascal Smet a également mis en avant les qualités de la ville-région, située à proximité des capitales européennes que sont Londres, Paris, Amsterdam. Il a vanté la capitale comme ville la plus cosmopolite d'Europe, où chacun et chacune peut avoir sa propre culture. "Nous ne sommes pas comme en France, nous ne voulons pas assimiler", a-t-il lancé. Le secrétaire d'Etat bruxellois a encore listé plusieurs atouts de Bruxelles, comme son côté compact qui permet de la visiter à pied, ses moyens de transport partagés, les événements organisés comme Bright Brussels ou les Plaisirs d'Hiver. "Bruxelles est plus que ce que vous pensez, elle est plus que capitale de l'Europe", a-t-il insisté. "Un coup de foudre, ça ne dure jamais. Le véritable amour, ça prend du temps. C'est ça Bruxelles", a-t-il conclu. (Belga)

