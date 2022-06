Mission économique aux États-Unis - La princesse Astrid rencontre la maire de Boston Michelle Wu

La princesse Astrid a rencontré vendredi la maire de Boston, Michelle Wu, au dernier jour d'une mission économique qui aura emmené plus de 500 participants sur la côte est des États-Unis pour favoriser des partenariats au pays de l'Oncle Sam.Aigle américain sculpté dans un coin du bureau, l'hôtel de ville de Boston a accueilli la princesse accompagnée du ministre fédéral du Commerce extérieur David Clarinval, de son homologue wallon Willy Borsus, du secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet et du ministre-président flamand Jan Jambon, ainsi que de plusieurs conseillers et diplomates. D'origine taïwanaise, la démocrate est devenue en novembre dernier la première femme élue à la tête de Boston, après 200 ans de succession d'hommes blancs dans le fauteuil de maire. Cette ancienne avocate diplômée de Harvard, qui a également été propriétaire de son restaurant, avait axé sa campagne sur des questions d'équité comme la stabilisation des loyers ou la gratuité des transports en commun. Plébiscitée par l'électorat hispanique, noir et asiatique, Michelle Wu avait également obtenu le meilleur résultat parmi les votants blancs. La princesse Astrid a transmis à la maire les salutations du CEO de l'entreprise américaine MassBio, rencontré une heure auparavant dans le cadre de la journée consacrée aux sciences de la vie dans ce dense programme de mission économique. Un échange de cadeaux a eu lieu en fin de séance. La princesse a ainsi offert à Mme Wu un foulard Delvaux et un livre sur la Belgique. La princesse Astrid préside aux États-Unis la deuxième plus grande mission économique jamais organisée, après la Chine en novembre 2019. Plus de 500 hommes et femmes d'affaires, représentants académiques et de fédérations sectorielles, ainsi que quelque 300 entreprises y prennent part du 4 au 11 juin, serpentant entre Atlanta, New York et Boston. (Belga)