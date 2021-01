Mithra nomme un CEO ad interim après la mise sous mandat d'arrêt de François Fornieri

Le conseil d'administration de Mithra s'est réuni jeudi soir et a pris acte de la mise sous mandat d'arrêt du CEO François Fornieri dans le cadre du dossier relatif aux fonctions qu'il a remplies précédemment au sein de Nethys, indique la société dédiée à la santé féminine dans un communiqué. Le CA a décidé de confier la fonction de CEO ad interim à Christophe Maréchal, qui occupe la fonction de Chief Financial Officer (CFO) chez Mithra depuis 2017.L'ancien président du comité de rémunération de Nethys et actuel CEO de Mithra François Fornieri a été placé sous mandat d'arrêt jeudi soir, a indiqué le procureur général du parquet de Liège Christian De Valkeneer. Il a été inculpé pour détournement par personne exerçant une fonction publique et abus de biens sociaux. Le conseil d'administration de la société biotech belge se dit convaincu que la poursuite des activités opérationnelles de l'entreprise "se déroulera de manière optimale" avec la nomination de M. Maréchal. La société est cotée à la bourse de Bruxelles. (Belga)

