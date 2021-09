#MixForBoobs: une campagne pour apprendre aux femmes les gestes d'autopalpation des seins

À l'occasion du mois international de la sensibilisation au cancer du sein, NRJ Belgique et Pink Ribbon Belgium s'associent lors d'une campagne #MixForBoobs, qui vise à enseigner aux jeunes femmes les gestes pour détecter le cancer du sein. Le coup d'envoi de cet événement sera donné le 1er octobre sur les réseaux sociaux.Saviez-vous que les techniques de scratch utilisées par les DJ pour mixer sur les platines vinyles étaient identiques aux gestes que les femmes doivent apprendre pour détecter un cancer du sein? C'est dans cette optique, plutôt originale et éducative, que NRJ Belgique et l'organisation Pink Ribbon ont décidé de collaborer pour lancer #MixForBoobs sur les réseaux sociaux, afin de sensibiliser le jeune public aux gestes de l'autopalpation mammaire. En effet, on pense souvent que le cancer du sein ne touche que les femmes de plus de 40 ans, mais près de 5% des cancers du sein surviennent chez des femmes plus jeunes, d'après les dernières statistiques. Un chiffre en hausse avec une incidence du cancer du sein qui augmente de 2% par an dans la tranche d'âge des 25-39 ans. Bien que ce type de cancer soit souvent très agressif et progresse plus rapidement chez les patientes plus jeunes, il répond aussi mieux aux traitements. Selon Pink Ribbon, "90% des patientes de 30 ans atteintes d'un cancer du sein sont encore en vie et en bonne santé 5 ans après". D'où l'importance de détecter les signaux d'alarme le plus tôt possible. En voici neuf, rappelés à l'occasion de cette campagne: grosseur sur le sein, grosseur dans le sein, grosseur sous l'aisselle, creux dans le sein, sein distendu, mamelon rétracté, écoulement mammaire, aspect peau d'orange et rougeur. Pink Ribbon recommande donc d'apprendre à bien connaître ses propres seins dès le plus jeune âge : "en les regardant et en les palpant régulièrement, vous remarquerez rapidement si quelque chose a changé. Les modifications de vos seins peuvent être inoffensives, mais elles peuvent aussi être le signe d'un cancer", ponctue l'organisation. #MixForBoobs sera lancée sur Facebook, Instagram et TikTok dès le 1er octobre, avec le soutien de Clara Luciani, Typh Barrow, Julie Taton et d'autres artistes ou influenceuses. Un clip vidéo, des tutoriels et des témoignages feront également partie du package de cette campagne de sensibilisation. (Belga)

