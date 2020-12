MLS - Alejandro Pozuelo élu Joueur de la saison en MLS

L'Espagnol Alejandro Pozuelo a été élu lundi Joueur de la saison en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football. Le milieu de terrain du Toronto FC, joueur de Genk entre 2015 et 2019, a été élu avec 35,35 % des voix devant Diego Rossi (LAFC/17,80 %) et Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders/10,58 %).Jordan Morris (Seattle Sounders/8,49 %) et Andre Blake (Philadelphie/4,91 %) complètent le top 5 de ce scrutin. Alejandro Pozuelo, 29 ans, succède au Mexicain Carlos Vela (LAFC) au palmarès du trophée "Landon Donovan". (Belga)