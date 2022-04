Mme Wilmès se met en congé de ses fonctions ministérielles

La ministre des Affaires étrangères et vice-Première ministre MR, Sophie Wilmès, a annoncé jeudi sa décision de se mettre "immédiatement" en congé de ses fonctions ministérielles pour "être présente" aux côtés de son mari, Christopher, qui lutte contre un cancer du cerveau."C'est pourquoi, en parfaite concertation avec le Premier ministre (Alexander De Croo), ndlr) et mon parti, j'ai pris la décision de me mettre immédiatement en congé de mes fonctions ministérielles actuelles, sans indemnité", a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux. "Aujourd'hui, la maladie s'est invitée brusquement dans nos vies et, en particulier, dans celle de mon mari, Christopher, qui doit entamer (...) son combat contre un cancer agressif du cerveau", a ajouté l'ex-Première ministre. "Ceci nous donne la capacité d'envisager pleinement notre situation d'ici le courant de l'été", a poursuivi Mme Wilmès. Selon elle, le Premier ministre proposera au roi Philippe une réorganisation provisoire de ses compétences au sein du gouvernement fédéral, qui seront réparties entre M. De Croo, et les ministres MR de l'équipe gouvernementale. (Belga)