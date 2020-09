Mobilité à Bruxelles - Voitures partagées: la Ville de Bruxelles ouvre le marché à la plateforme Getaround

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné lundi soir son feu vert à une extension de l'offre de voitures partagées sur son territoire en autorisant Getaround à exploiter quelque 24 places de stationnement réparties sur douze stations au centre de la capitale. Cette ouverture fait partie du plan d'action autopartage de la Ville en vue de l'année prochaine. Getaround prendra donc place sur un marché déjà occupé par Cambio et Zen car. Elle avait déjà obtenu l'autorisation régionale de débarquer dans la capitale en février dernier.Particularité de la plateforme Getaround (ex-Drivy): elle permet à des particuliers de mettre leur véhicule à la disposition d'autres utilisateurs, à des heures déterminées, via des emplacements réservés à cet effet. Les véhicules Getaround seront disponibles dans toute la ville de Bruxelles, pour une heure ou plus à travers une expérience 100% digitale de la réservation jusqu'à la restitution du véhicule, en passant par son déverrouillage, réalisé directement depuis un smartphone grâce à la technologie Getaround Connect. Getaround elle-même se présente comme "la plateforme d'autopartage leader dans le monde", avec une flotte de voitures partagées et connectées présente dans plus de 300 villes, à travers huit pays. Elle emploie plus de 300 personnes, à San Francisco, New-York, Paris et Oslo. La location se fait à l'heure ou à la journée et inclut l'assurance et l'assistance routière 24h/24 et 7j/7. Le partenariat auquel le conseil communal a donné son feu vert est d'une durée de cinq ans. Avec cette convention, Getaround renforce sa présence dans la ville de Bruxelles où plus de 170 véhicules sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme. Getaround emploie plus de 300 personnes, à San Francisco, New-York, Paris et Oslo. Les 24 places premières réservées à la la plateforme seront implantées en douze endroits forts fréquentés du Pentagone (e.a. Gare centrale; rue Dansaert; place De Brouckère; Sablon; station de métro Yser). En cas de succès, l'offre pourrait être étendue à d'autres quartiers de la Ville. (Belga)

