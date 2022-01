Moins d'ovnis signalés en Belgique en 2021

Les Belges ont signalé, en 2021, 184 objets volants non identifiés au Belgische UFO-meldpunt et 77 à son pendant francophone, le Comité belge d'étude des phénomènes spatiaux (Cobeps), selon les deux organisations.Avec 261 notifications au total, le nombre de signalements d'ovnis a baissé tant dans la partie nord que sud du pays. Le Belgische UFO-meldpunt pointe ainsi une diminution de 59% par rapport à 2020. Cette chute du nombre de signalements est principalement due à l'introduction d'une base de données d'objets volants identifiés accompagnée d'images, d'après le Belgische UFO-meldpunt. Les personnes qui souhaitent notifier une observation sont priées de parcourir la liste avant de le faire. Si cette dernière leur permet d'expliquer ce qu'elles ont vu, elles n'ont plus à le signaler. La plupart des ovnis étaient en réalité des avions ou des hélicoptères, des météores, des débris spatiaux, des satellites ou la station spatiale internationale. Dans 20% des cas, le Belgische UFO-meldpunt ne disposait pas de données suffisantes pour réaliser une analyse. Aucune des notifications de 2021 ne fait encore l'objet d'une enquête. Après une année 2020 exceptionnelle, le Belgische UFO-meldpunt a de nouveau comptabilisé un nombre normal de signalements en 2021. Les chiffres élevés de 2020 étaient notamment dus au confinement, aux conditions météorologiques favorables et aux lancements de satellites Starlink de SpaceX. (Belga)