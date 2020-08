Mon professeur.be, une plate-forme web pour trouver des cours particuliers pas trop chers

Les parents à la recherche de cours particuliers pas trop chers pour leurs enfants devraient à l'avenir avoir la tâche un peu plus facile. Une plateforme web permettant de trouver aisément des profs particuliers sera en effet lancée ce 1er septembre à destination de la Fédération Wallonie-Bruxelles.Se présentant comme une alternative aux services commerciaux de soutien scolaire, Mon professeur.be entend faciliter la mise en relation directe de parents, mais aussi d'étudiants du supérieur, avec des enseignants offrant des cours particuliers à des tarifs abordables. En fonction des matières enseignées, de l'expérience, du niveau d'enseignement, les prix varient librement de 15 à 30 euros de l'heure. A titre de rétribution, la plateforme perçoit, elle, une commission unique de 2,5 euros par mise en relation. Celle-ci est à charge des parents. Avant d'afficher les offres de services des profs particuliers, la plateforme demande à disposer d'une copie de leur carte d'enseignant, ou du diplôme attestant de leurs compétences dans la matière qu'ils disent pouvoir enseigner. Les personnes intéressées peuvent faire leurs recherches sur base du niveau d'enseignement (primaire, secondaire, supérieur, etc.), par matière, par nombre d'années d'expérience comme enseignant, ou encore au moyen d'une carte permettant de découvrir les offres près de chez soi. Les différents enseignants présents sur la plateforme disposent d'une page personnelle pour détailler leurs compétences, leurs tarifs et disponibilités. Ils peuvent aussi y préciser s'ils organisent des cours par vidéoconférence, s'ils reçoivent chez eux ou s'ils sont prêts à se déplacer chez leurs élèves. Infos: monprofesseur.be (Belga)