Monaco ne prolonge pas le contrat de Cesc Fabregas

Monaco a décidé de ne pas prolonger le contrat du joueur espagnol Cesc Fabregas qui arrive à son terme au 30 juin, a annoncé le club entraîné par Philippe Clement samedi.Formé à Barcelone puis à Arsenal, Fabregas, 35 ans, a fait ses débuts professionnels avec Arsenal en 2004. En 2011, il a quitté les Gunners pour retourner à Barcelone avant de revenir en Angleterre, à Chelsea, en 2014. Le Catalan a ensuite rejoint Monaco en janvier 2019. En trois saisons et demies avec les Monégasques, il a joué 68 rencontres et a inscrit 4 buts. La saison dernière, il n'a joué que deux matches de championnat à cause de blessures à répétition. International espagnol (110 caps), il a également remporté la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012 avec la 'Roja'. (Belga)