Mönchengladbach-Cologne reporté pour cause de tempête

Le match de Championnat d'Allemagne entre le Mönchengladbach et Cologne, prévu dimanche à 15h30, a été reporté en raison de la tempête Sabine, le nom donné à la tempête Ciara en Allemagne, qui menace la région, a annoncé le club quelques heures avant le coup d'envoi."Le déplacement en sécurité des supporters après le match ne pouvant pas être garanti, le Borussia Mönchengladbach a décidé, en étroite collaboration avec la ville, les pompiers, la police et la Ligue de football allemande (DFL), d'annuler le match", annonce le club quatrième de Bundesliga. La rencontre sera reportée à une date qui sera annoncée la semaine prochaine par la Ligue, ajoute le Borussia. Pour rappel, les matches prévus dimanche en Belgique ont également été annulés. Les rencontres de D1A reportées seront jouées mercredi et jeudi. (Belga)