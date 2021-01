Mondial 2021 de handball - Après la République tchèque, les USA renoncent aussi et sont remplacés par la Suisse

Les États-Unis ont, à l'instar de la République tchèque, déclaré forfait au Mondial 2021 de handball, qui débute ce mercredi en Égypte, en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein de son équipe, a écrit la Fédération internationale de handball mardi sur son site officiel.L'équipe américaine a communiqué son forfait après plusieurs cas positifs au sein de son effectif avant son départ vers l'Égypte. Côté tchèque, douze joueurs ainsi que deux entraîneurs, ont été testés positifs, tandis que cinq autres joueurs sont indisponibles pour d'autres raisons de santé. L'équipe avait prévu de se rendre en Égypte mercredi. Mais seuls quatre joueurs initialement sélectionnés étaient en mesure de participer à l'événement. Ces deux défections ont permis à la Macédoine du Nord et la Suisse, respectivement 15e et 16e de l'Euro 2020, de remplacer Tchèques et Américains selon le règlement de la compétition. Le Cap-Vert, qui doit faire ses débuts dans un Mondial de hand, compte aussi sept cas positifs au coronavirus dans ses rangs. Ce 27e championnat du monde de handball, qui se terminera le 31 janvier, est le premier Mondial d'un sport collectif majeur depuis le début de la pandémie de coronavirus. C'est aussi la première édition à 32 équipes, contre 24 auparavant. Si trois des quatre salles qui abriteront les matches ont été construites pour l'occasion, touts les rencontres se tiendront à huis clos. Le Danemark, grâce à une victoire 31-22 contre la Norvège en janvier 2019, est tenant du titre. (Belga)